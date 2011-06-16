Збірна України зберігає «певні» шанси на вихід в 1/2 Євро-2011

Зігравши внічию з англійцями, збірна України зберегла певні шанси на вихід у півфінал чемпіонату Європи серед молоді.

Головний тренер синьо-жовтих Павло Яковенко обіцяв зміни у стартовому складі, але мало хто міг припустити, що з перших хвилин на полі з`являться відразу п`ятеро футболістів, які зустріли початок гри з чехами на лавці запасних. Замість травмованого Тараса Степаненка на позиції опорного півзахисника виявився Олег Голодюк, а з гравців атакуючого плану місце в основі зберіг лише Євген Коноплянка, котрий змістився з центру поля на лівий фланг.

Стюарт Пірс обмежився одним новачком: Тома Клеверлі замінив Джек Родуелл, але при цьому змінив тактичну схему, перейшовши з 4-2-3-1 на більш атакуючі 4-3-3. Від самого початку команди включили повні оберти, і вже на сьомій хвилині Денис Гармаш завдав першого удару у бік воріт Френсіса Філдінга, але під м`яч вчасно стрибнув захисник. Наступним голкіпера британців перевірив Коноплянка. Філдінг невдало відбив м`яч перед собою, але Максим Білий, що набігав праворуч, до нього не дістався.

Незабаром після цього українці встановили контроль над м`ячем, проте, окрім як зі «стандартів», створити небезпеку біля воріт не виходило. Декілька разів гостро навішував Коноплянка, а зі штрафного метрів з 25-ти потужно, але неточно пробив Ярослав Ракицький. Однак у зустрічі рівних суперників в одні ворота гра йти не могла, і на 33-й хвилині про себе заявив Деніел Старрідж. Форвард «Челсі», який відіграв останню половину сезону в «Болтоні», зважився на дальній удар з льоту, яким струсонув поперечину воріт українців.

Зворотною стороною швидкісної контактної гри стала велика кількість фолів і, як наслідок, жовтих карток. Три з них ще до перерви отримали підопічні Яковенка. Наприкінці ж тайму англійці здобули потенційно небезпечний штрафний, але навіс у Джордана Хендерсона не вийшов. Зате щільним на 48-й хвилині вийшов постріл зі «стандарту» у Старріджа − Антон Каніболоцький зафіксував м`яч біля правої від себе штанги.

Слідом за цим синьо-жовтим вдалася п`ятихвилинка активності, хоча виграти від цього могли англійці. Старрідж зі своєї половини дальнім пасом закинув м`яч за спини захисникам, Денні Уелбек був першим на м`ячі, але в умовах щільної опіки удар змазав. З дальної дистанції воротам Каніболоцького загрожували все той же Старрідж і Майкл Менса.

Обидва наставники, очевидно, були не дуже задоволені діями гравців в атаці, а тому освіжили передню лінію. У британців з`явилися Скотт Сінклер і Хенрі Ленсбері, а Яковенко кинув у бій Андрія Ярмоленка. Чим менше залишалося часу до кінця зустрічі, тим більше команди нервували. Гармаш вирішив перевірити Філдінга здалеку − воротар невпевнено, але відбив удар у ближній кут.

Незабаром на полі з`явився і форвард київського "Динамо" Роман Зозуля, який непогано чіплявся за м`яч. На 73-й хвилині він пробив головою з району 11-метрової позначки - не пощастило. У схожій ситуації схибив і Сінклер, після чого Зозуля отримав іще один шанс, проте не зміг скористатися відмінною передачею Дениса Гармаша.

Суперники до останнього шукали щастя в атаці, прагнучи вирвати перемогу, але все було марно. Тепер для виходу в 1/2 фіналу синьо-жовтим потрібно перегравати в заключному турі іспанців...

ФФУ