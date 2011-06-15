Юссуф поскаржився, що за поразки «Динамо» забирає частину зарплати

Легіонер київського "Динамо" Айїла Юссуф зізнався, що в українському клубі гравців команди прийнято штрафувати за поразки.

"У "Динамо" дуже важко, тут завжди потрібно перемагати, інакше у тебе вирахують гроші із зарплати, — цитує нігерійського легіонера ВВС Sport. — Спочатку я протестував проти такого підходу, але інші гравці пояснили мені, що за поразки платять усі. Отже ми боремося на полі з двох основних причин — завоювати очки і зберегти гроші в своїй кишені. У "Динамо" йдеться тільки про перемоги й ні про що інше. Тут розуміють тільки мову перемог".

Найпринциповішими для гравців "Динамо", відзначає Юссуф, є матчі проти донецького "Шахтаря": "Ставки збільшується ще більше, коли ми граємо з "Шахтарем". Це політична битва. Ми не можемо собі дозволити їм програти — це просто табу", — відзначив Юссуф.

Також нігерієць зізнався, що в майбутньому хотів би спробувати свої сили в одному з клубів Західної Європи.

Чемпионат.ру