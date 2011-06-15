Калініченко перейшов у «Таврію»
15:30, 15 червня 2011Футбол 2012
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Контракт за схемою 2+1
32-річний півзахисник уклав контракт із сімферопольським клубом за схемою 2+1.
Максим, який впав у немилість до іспанського тренера Дніпра Хуанде Рамоса, залишив дніпропетровський клуб як вільний агент після закінчення минулого сезону.
Football.ua нагадує, що раніше контракт із Таврією підписав інший заслужений український гравець - центральний захисник Володимир Єзерський.
Головний тренер кримчан Семен Альтман добре знайомий з обома новачками за роботою в збірній України.
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