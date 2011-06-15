Сьомін: Шевченко здатен вигравати поєдинки самотужки

Незважаючи на солідний як для футболіста вік, нападник київського «Динамо» та національної збірної України Андрій Шевченко в змозі самотужки вирішувати долю поєдинків свої команди, що стане в нагоді «жовто-синій» команді під час Євро-2012.

Таку думку в інтерв’ю російському виданню «Советский спорт» висловив головний тренер «Динамо» Юрій Сьомін.

«Андрій надзвичайний професіонал. Він повинен зіграти на Євро-2012. Шевченко як і раніше здатен вигравати поєдинки самотужки – як у випадку з матчами в Лізі Європи з «Манчестер Сіті» і «Бешикташем», – наголосив російський фахівець.

Інформаційний центр «Україна-2012»