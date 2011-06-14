Яковенко: Команд, яких не можна перемогти, практично не існує

Збірній Україну під силу здолати збірну Англії у другому турі молодіжного чемпіонату Європи.

Про це заявив головний тренер української команди Павло Яковенко на передмачтевій прес-конференції.

"Команд, яких не можна перемогти, практично не існує. Звісно, слабкі місця є у будь-якого опонента. Щодо цього матчу, то, як на мене, англійці зіграли у футбол, який приніс їм досить позитивний результат, адже вони зрівняли рахунок. Якби було б навпаки - все вийшло б інакше. На мою думку, Англія зіграла тактично правильно, адже, за винятком голу, та стандартних положень, моментів в іспанців практично не було - вони реалізували максимум з того, що мали. Це говорить про те, що ця команда збалансована, високого рівня: вони небагато забивають, але й не пропускають багато. ", - цитує Яковенка Чемпіон.

Нагадаємо, що матч Україна - Англія пройде 15 червня.