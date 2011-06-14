Коноплянка: нам не пощастило з жеребом

Півзахисник молодіжної збірної України Євген Коноплянка напередодні матчу другого туру групового етапу чемпіонату Європи проти англійців сказав, що його команді не пощастило в стартовій зустрічі.

«У нашій групі мало слабких місць. Причому, я говорю не про якусь окрему команду, а в загалом.. Можна сказати, що нам не пощастило з жеребом. Не поталанило нам і в матчі з чехами. Ми створили дуже мало моментів. А якби були моменти, були б голи, повірте. Але тренер уже вказав нам на помилки. А що стосується чехів. це міцна команда, і вони це довели», - цитує гравця «Дніпра» Turnir.ua.