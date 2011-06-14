«Динамо» запланувало чотири спаринги

Визначилися плани київського "Динамо" на літньому зборі в Австрії. Як повідомляє Чемпионат.ру, підопічні Юрія Сьоміна проведуть на зборі чотири контрольні матчі. 21 червня — зі словацькою "Сенікою", 24 червня — з німецькою "Алеманією" з Аахена, 28 червня — з турецьким "Манісаспором". Суперник на контрольний матч, запланований на 1 липня, поки уточнюється.