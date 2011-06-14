Василь Рац працюватиме в «Оболоні»

Сьогодні, 14 червня, почали підготовку до нового сезону дублери "Оболоні".

У міжсезоння відбулися зміни на тренерському містку "пивоварів". Відтепер, молодіжний склад команди буде готувати тренерський штаб на чолі з відомим у минулому гравцем київського "Динамо" Василем Рацем. Його помічниками будуть Сергій Конюшенко та Віталій Кобзар, які в попередньому сезоні вже працювали з молоддю "Оболоні".

Нагадаємо, за "Динамо" Василь Рац виступав з 1981 по 1989, а також в 1990 р.р. У чемпіонаті СССр за київський клуб зіграв 185 ігор, забивши при цьому 24 м`ячі. Виступав також у складі збірної СРСР (1986-1990), зігравши в її лавах 47 матчів і забив 4 м`ячі.

Закінчивши кар`єру в угорському "Ференцвароші", залишився на історичній батьківщині і займався бізнесом. У 2007 році він отримав тренерську ліцензію категорії Pro і працював помічником Йожефа Сабо в "Динамо".

Gazeta.ua