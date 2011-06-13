Старт збірної Яковенка на Євро: чи є підстави для паніки?

Стартовий поєдинок молодіжного чемпіонату Європи-2011 для української команди приніс не лише розчарування у вигляді поразки від чехів з рахунком 1:2. Синьо-жовті зазнали відчутної втрати − до кінця турніру вибув капітан команди, опорний півзахисник Тарас Степаненко.

«Попереднє обстеження показало, що має місце надрив м’яза, відтак чемпіонат Європи для мене, на жаль, завершився, − сказав в інтерв’ю офіційному сайту ФФУ Степаненко. − В одному з епізодів я поставив корпус, а суперник врізався в мене на повній швидкості. Після зіткнення я помацав рукою місце ушкодження і зрозумів, що далі грати не зможу».

На думку експертів, Степаненко був однією з ключових фігур у тактичних побудовах Павла Яковенка. Проте сам Тарас упевнений у тому, що його відсутність не позначиться на грі команди: «У нас є виконавці, які зможуть мене замінити. Попереду в нас ще два матчі і, вважаю, все буде нормально».

Стосовно ж першого матчу, то Степаненко віддав належне супернику: «Чехи зіграли напрочуд дисципліновано. Вони практично не помилялися в захисті, натомість використали свої шанси в атаці. А ось ми продемонстрували не зовсім той футбол, який хотіли. Свою негативну роль зіграв і другий гол. Часу, аби виправити ситуацію і зрівняти рахунок, залишалося надто мало».

Ще одна кадрова проблема синьо-жовтих виникла буквально на рівному місці. У день гри несподівано підвищилася температура (майже до 38-ми градусів) в основного лівого захисника збірної Євгена Селіна. За збігом обставин, обидві атаки, що призвели до голів у ворота Каніболоцького, зародилися саме на лівому фланзі нашої оборони, де діяв гравець маріупольського «Іллічівця» Артем Путівцев. Про свої строки повернення Селін наразі не зміг сказати нічого конкретного, зазначивши лише, що лікарі роблять все необхідне, аби його недуга відступила якомога швидше.

Головною причиною поразки півзахисник Володимир Чеснаков вважає втрату концентрації на початку другого тайму: «Головний тренер у перерві матчу говорив про те, аби ми продовжували діяти зосереджено. Чесно кажучи, мені важко пояснити, що трапилося з нами на початку другого тайму, чому ми дали слабину і розслабилися. Прикро, що й казати, адже перша половина гри не віщувала неприємностей. Чехи практично нічого не зуміли створити біля наших воріт, а от ми свої моменти змарнували».

Хоча невдача і погіршила турнірні перспективи українців, опускати руки ніхто не збирається, твердить Чеснаков: «Шанси на вихід з групи в нас залишаються, ще абсолютно нічого не втрачено.

