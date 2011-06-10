Блохін шукає нового асистента

Помічник головного тренера збірної України Семен Альтман вирішив припинити співпрацю з національною командою. Неззмінний асистент Олега Блохіна перейшов до сімферопольської «Таврії», з якою підписав дворічний контракт.

Семена Альтмана підкупило бажання керівництва клубу зробити його конкурентоздатним. Для цього вже найближчим часом команду можуть поповнити декілька виконавців, прізвища яких раніше часто зустрічалися в стартових протоколах матчів Ліги чемпіонів і збірної України. Вже досягнута принципова угода з колишнім захисником «Динамо» і «Шахтаря» Володимиром Езерським, бажає «Таврія» повернути до Крима і нинішнього динамівця Андрія Несмачного та півзахисника «Дніпра» Максима Калиниченка. Команда збирається під серйозні завдання: в новому сезоні симферопольці мають намір поборотися за місце в першій трійці чемпіонату і кубок країни.

Зі збірною, за словами Альтмана, його нічого зв`язувати не буде. «Я вже пройшов період сумісництва, коли працював у «Чорноморці», - підсумував тренер. - Тому на двох стільцях сидіти не маю наміру». Хто замінить асистента Блохіна на тренерській лаві збірної наразі невідомо.

Інформаційний центр «Україна-2012»