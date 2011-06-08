Кого з суперників Яковенко вважає найбільш прогнозованим

Головний тренер молодіжної збірної України Павло Яковенко на прес-конференції перед вильотом команди на фінальну частину чемпіонату Європи (U-21) в Данію, заявив, що не боїться, але поважає всіх суперників українців по групі.

"Усі суперники непрості. Збірна Чехії не відрізняється видовищною грою, але грати з цією командою буде дуже непросто, — цитує Яковенка "Чемпионат.ру". – Ця команда грає не видовищно, але дуже надійно. У збірної Англії багато футболістів представляють основні склади клубів Прем`єр-ліги. Знаємо, що у британців не гратимуть декілька гравців з основи, але від цього їх команда не стала слабшою. Іспанія – найбільш прогнозована збірна. Якщо дати їм свободу, можна два тайми дивитися, як вони грають у футбол. Проте нам є що їм протиставити, і ми розраховуємо на хороший результат".

Чемпіонат Європи в Данії для збірної України почнеться 12 червня матчем проти команди Чехії.