Третина українців бачить збірну в фіналі Євро-2012
14:46, 08 червня 2011Футбол 2012
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Українці оптимістичні в очікуваннях щодо виступів національної збірної з футболу на Євро-2012. Три чверті наших громадян сподіваються побачити «синьо-жовтих» у фіналі Євро на НСК «Олімпійський». Про це свідчать результати опитування, організованого на початку 2011 року компанією Gfk.
За даними дослідження, 61% українців вважають, що наша футбольна збірна проб’ється до чверть- чи півфіналу єврочемпіонату.
І лише 9% наших співвітчизників думають, що підопічні Олега Блохіна не опиняться серед вісімки кращих команд Євро-2012.
Інформаційний центр «Україна-2012
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