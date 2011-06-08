Третина українців бачить збірну в фіналі Євро-2012

Українці оптимістичні в очікуваннях щодо виступів національної збірної з футболу на Євро-2012. Три чверті наших громадян сподіваються побачити «синьо-жовтих» у фіналі Євро на НСК «Олімпійський». Про це свідчать результати опитування, організованого на початку 2011 року компанією Gfk.

За даними дослідження, 61% українців вважають, що наша футбольна збірна проб’ється до чверть- чи півфіналу єврочемпіонату.

І лише 9% наших співвітчизників думають, що підопічні Олега Блохіна не опиняться серед вісімки кращих команд Євро-2012.

Інформаційний центр «Україна-2012