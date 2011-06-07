Жеребкування ЧС-2014 Україна "посіяна" у третьому кошику

Збірна України матиме щонайменше двох серйозних суперників у відборі до чемпіонату світу 2014 року, котрий відбудеться у Бразилії.

Про це стало відомо після того, як УЄФА опублікував посів збірних при жеребкуванні відбірного турніру ЧС, яке відбудеться 30 липня.

Склад кошиків виглядає наступним чином:

Кошик 1 - Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Англія, Португалія, Італія, Хорватія, Норвегія, Греція

Кошик 2 - Росія, Сербія, Словенія, Франція, Чорногорія, Швейцарія, Словаччина, Данія і Швеція

Кошик 3 - Туреччина, Чехія, Ізраїль, Ірландія, Україна, Бельгія, Румунія, Боснія та Герцеговина, Болгарія

Кошик 4 - Литва, Албанія, Угорщина, Білорусь, Грузія, Вірменія, Північна Ірландія, Шотландія, Польща

Кошик 5 - Австрія, Естонія, Латвія, Фінляндія, Македонія, Молдова, Кіпр, Азербайджан, Вельс

Кошик 6 - Ісландія, Люксембург, Фарерські острови, Казахстан, Ліхтенштейн, Мальта, Андорра, Сан-Марино

Чемпіон