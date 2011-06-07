Стадіон «Динамо» дискваліфіковано

Як стало відомо Террикону, дисциплінарний комітет УПЛ на своєму засіданні заборонив використовувати стадіон "Динамо" ім. В.В. Лобановського на одну гру чемпіонату наступного сезону. Причиною такого рішення стала поведінка вболівальників "Динамо" під час півфіналу національного кубка. Також клуб зобов`язаний виплатити штраф у розмірі 50 000 гривень. "Арсенал" оштрафований на 5 000 гривень за використання піротехніки своїми фанатами.

Розгляд рішення з приводу дій уболівальників після закінчення матчу 30-го туру чемпіонату "Оболонь" - "Металіст" було вирішено відкласти на наступне засідання.

Не уникнув покарання і "Шахтар". Правда, йдеться про поєдинок молодіжних складів "Шахтаря" і "Дніпра", який в рамках 30-го туру першості країни пройшов на полі СТБ "Кірша". У рапорті А. Малаховського, який виконував функції делегата ФФУ на даному матчі, зазначено, що на другій компенсованій хвилині на футбольне поле вибігли шість уболівальників "Шахтаря". Згідно з нормативними документами УПЛ і ФФУ, "Шахтар" оштрафований на 1 000 гривень.