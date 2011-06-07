Французи розбили збірну Блохіна

Збірна України з футболу програла команді Франції з рахунком 1:4 в товариському матчі на стадіоні "Донбас Арена".

Україна - Франція 1:4 (Тимощук 53 - Кевін 57, Марвін 86, 90, Кабуль, 89)

Перша половина матчу пройшла спокійно. На початку другого тайму господарі навіть відкрили рахунок: Тимощук вразив ворота дальнім ударом.

Французи відігралися за чотири хвилини, і гра знову заспокоїлася, щоправда на полі після замін з`явилися основні гравці: Діабі, Абідаль, Рібері, Бензема і Малуда. Затишшя виявилося оманливим, а кінцівка розгромною.

У четвер французи проведуть ще один товариський матч - з командою Польщі в Гданьську.