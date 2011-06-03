Тимощук і Воронін роздадуть сувеніри ногами

Два десятки щасливчиків, які відвідають матч між національними збірними України та Франції, підуть додому з пам’ятними сувенірами.

Як повідомляє Медіацентр «Донбас Арени», перед матчем на поле донецького стадіону вийдуть офіційні талісмани Євро-2012 Славко і Славек. Розважальну програму завершать учасники зустрічі – гравці української та французької збірних виб’ють на трибуни 22 ексклюзивних м’ячі з символікою турніру.

Нагадаємо, товариський матч розпочнеться 6 червня о 22.00.

"Інформаційний центр "Україна-2012"