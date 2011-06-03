Арсен Венгер коментуватиме матч Україна - Франція
14:39, 03 червня 2011Футбол 2012
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Тренер "канонірів" є експертом на ТБ
Наставник лондонського "Арсенала" Арсен Венгер в кінці тижня відвідає Україну.
Про це повідомив відомий агент і вірний друг Венгера - Шандор Варга.
Справа в тому, що тренер "канонірів" давно є футбольним експертом на одному з французьких телеканалів і саме з метою прокоментувати матч Україна - Франція він прилетить до Києва, а потім вже поїде в Донецьк.
Також є ймовірність, що мсьє Арсен буде коментувати і матч молодіжних збірних наших країн за день до матчу національних команд 5 червня.
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