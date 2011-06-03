Арсен Венгер коментуватиме матч Україна - Франція

Наставник лондонського "Арсенала" Арсен Венгер в кінці тижня відвідає Україну.

Про це повідомив відомий агент і вірний друг Венгера - Шандор Варга.

Справа в тому, що тренер "канонірів" давно є футбольним експертом на одному з французьких телеканалів і саме з метою прокоментувати матч Україна - Франція він прилетить до Києва, а потім вже поїде в Донецьк.

Також є ймовірність, що мсьє Арсен буде коментувати і матч молодіжних збірних наших країн за день до матчу національних команд 5 червня.

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