«Динамо» піднімається на восьму сходинку в рейтингу IFFHS

"Дніпро" - 179-те

Рейтинг IFFHS ( Міжнародна федерація футбольної історії та статистики) 1 (1). "Барселона" (Іспанія) - коефіцієнт 317;

2 (2). "Реал" (Іспанія) - 307;

3 (3). "Порту" (Португалія) - 291,5;

4 (4). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 285;

5 (8). "Манчестер Сіті" (Англія) - 254;

6 (7). "Вільярреал" (Іспанія) - 250;

7 (5). "Інтер" (Італія) - 246;

8 (12). "Динамо" (Київ) - 222,5;

9 (15). "Шальке-04" (Німеччина) - 218;

10 (26). "Велес Сарсфілд" (Аргентина) - 213; ... 17 (24). "Шахтар" (Донецьк) - 203,5;

82 (83). "Металіст" (Харків) - 126;

90 (88). "Карпати" (Львів) - 120,5;

179 (179). "Дніпро" (Дніпропетровськ) - 91,5.

Чемпіон

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter