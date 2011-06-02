«Динамо» піднімається на восьму сходинку в рейтингу IFFHS
15:01, 02 червня 2011Футбол 2012
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"Дніпро" - 179-те
Рейтинг IFFHS ( Міжнародна федерація футбольної історії та статистики)
1 (1). "Барселона" (Іспанія) - коефіцієнт 317;
2 (2). "Реал" (Іспанія) - 307;
3 (3). "Порту" (Португалія) - 291,5;
4 (4). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 285;
5 (8). "Манчестер Сіті" (Англія) - 254;
6 (7). "Вільярреал" (Іспанія) - 250;
7 (5). "Інтер" (Італія) - 246;
8 (12). "Динамо" (Київ) - 222,5;
9 (15). "Шальке-04" (Німеччина) - 218;
10 (26). "Велес Сарсфілд" (Аргентина) - 213;
...
17 (24). "Шахтар" (Донецьк) - 203,5;
82 (83). "Металіст" (Харків) - 126;
90 (88). "Карпати" (Львів) - 120,5;
179 (179). "Дніпро" (Дніпропетровськ) - 91,5.
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