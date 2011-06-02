Шева може пропустити матч зі збірною Франції

Участь капітана збірної України Андрія Шевченка в товариському матчі проти команди Франції, який відбудеться 6 червня, під питанням. У матчі проти Узбекистану, в якому українці перемогли 2:0, Андрій дістав травму, через що навіть не вийшов на другий тайм.

"У першому таймі одержав сильний удар по литковому м`язу, — цитує Шевченка "Чемпионат.ру" — В перерві біль тільки посилився. У четвер пройду обстеження, за наслідками якого і стане ясно, чи зможу взяти участь у грі проти Франції".

Що стосується матчу з Узбекистаном, то Андрій залишився задоволений грою збірної України. "Матч вийшов досить цікавим, — говорить Шевченко. — Узбекистан намагався не давати нам грати, але ми і в першому таймі створили достатньо гольових моментів. Підвела реалізація. Забили б усе — рахунок був би розгромним. У нас був змішаний склад, оскільки тренери хотіли, щоб якомога більше футболістів отримали певне навантаження. Ми ж прагнули виконувати установку Олега Блохіна".