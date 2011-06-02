Пенальті святкує 120-ий день народження

Сьогодні виповнюється рівно 120 років з дня, коли в найпопулярнішій грі світу — футболі — було введено один з ключових її елементів — штрафний удар з одинадцятиметрової позначки, що іменується як пенальті.

У тепер уже далекому 1891 року ірландський голкіпер і крупний виробник білизни Вільям МакКрам запропонував доповнити правила футболу покаранням у вигляді удару по воротах з відстані в 11 метрів в умовах, коли «рамку» захищає лише голкіпер. Тоді цю ідею назвали «стратою».

Цікаво, що таке нововведення сприйняли в Британії дуже агресивно. Більшість англійців вважали, що пенальті обмежить свободу самовираження футболістів, та й узагалі принизить гравців підозрою в умисному порушенні правил. Проте, 2-го червня 1891 року англійська футбольна асоціація затвердила пропозицію МакКрама. Ключовим в ухваленні такого рішення став епізод одного з матчів, коли футболіст, намагаючись уберегти свою команду від гола зіграв рукою прямо на лінії воріт.

Додамо, що сам винахідник пенальті не був забутий. Близько 20-ти років тому про МакКрама зняли фільм, а на його батьківщині — в Мілфорді — йому встановлено пам`ятник. Крім того, існує парк, названий на честь МакКрама, а в будинку, де жив екс-воротар, створено музей.

Динамо Киев от Шурика

