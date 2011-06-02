Блаттера переобрали на четвертий термін

В середу, 1 червня, в Цюріху в рамках 61-го конгресу ФІФА відбулися вибори нового президента організації. Єдиним кандидатом, який дістався фінішу передвиборної кампанії, був діючий глава федерації Зепп Блаттер. Як і очікувалося, 75-й літній швейцарець, який встав біля керма світового футболу в 1998 році, був переобраний на четвертий термін. Він одержав підтримку 186 делегатів з 203, що брали участь в процедурі.

"Я хочу подякувати вам всім від щирого серця", - сказав Блаттер після оголошення підсумків голосування.

Нагадаємо, що передвиборна кампанія ознаменувалася численними корупційними скандалами. Зокрема, претендент на президентське крісло член виконкому ФІФА Мохаммед Бін Хаммам був усунений від футбольної діяльності за звинуваченням у корупції, як і ще один впливовий чиновник Джек Ворнер, що входив у виконком 29 років. Перед комітетом з етики довелося постати й самому Блаттеру, проте в неділю з нього зняли всі звинувачення. Відзначимо, що експерти назвали цю кризу – найглибшою в більш ніж 100-річній історії ФІФА.

Спорт-Экспресс