Дебют Блохіна: українці виграли завдяки голам легіонерів

У Києві відбувся товариський матч з футболу збірних України і Узбекистану.

Україна - Узбекистан 2:0 (Тимощук 55, Воронін 60)

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Також відбулися товариські матчі:

Японія - Перу 0:0

Нігерія - Аргентина 4:1 (!)

Канада - Еквадор 2:2

Гватемала - Венесуела 0:2

Мексика - Нова Зеландія 3:0

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Матч молодіжних команд України і Ірану (U21), також призначений на 1 червня, не відбувся: іранська сторона не змогла зібрати команду.