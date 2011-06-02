Дебют Блохіна: українці виграли завдяки голам легіонерів
09:08, 02 червня 2011Футбол 2012
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Аргентина програла Нігерії 1:4
У Києві відбувся товариський матч з футболу збірних України і Узбекистану.
Україна - Узбекистан 2:0 (Тимощук 55, Воронін 60)
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Також відбулися товариські матчі:
Японія - Перу 0:0
Нігерія - Аргентина 4:1 (!)
Канада - Еквадор 2:2
Гватемала - Венесуела 0:2
Мексика - Нова Зеландія 3:0
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Матч молодіжних команд України і Ірану (U21), також призначений на 1 червня, не відбувся: іранська сторона не змогла зібрати команду.
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