Від першого матчу Блохіна Суркіс чекає успіху

Збірна України під час матчу з командою Узбекистану, що відбудеться 1 червня, має показати гру на високому рівні. Про це в ексклюзивному коментарі УНН сказав президент Федерації футболу України Григорій Суркіс, коментуючи прогноз матчу між командами України і Узбекистану.

"Якби я навіть знав прогноз, то не став говорити. Тому що цього не дозволяє робити моя посада. Але, безумовно, моє серце буде на боці нашої команди. І я, безумовно, хочу, щоб перший матч з тренером Олегом Блохіним, який повернувся у рідні пенати, пройшов успішно", - сказав Г.Суркіс.

Він також наголосив, що бажає, аби команда показала гру на високому рівні і виграла. "Якщо бажання збігаються з прогнозами, то я буду дуже щасливий", - зазначив Г.Суркіс.

Нагадаємо, матч національної збірної України проти команди Узбекистану відбудеться 1 червня на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського. Цей матч стане першим для головного тренера Олега Блохіна після повернення до збірної. Вже 6 червня збірна України гратиме з командою Франції.

Виконком ФФУ призначив Олега Блохіна Головним тренером Національної збірної України 21 квітня 2011 року. Кандидатами на цю посаду, крім Блохіна, були також Юрій Калитвинцев і Павло Яковенко. Однак останній узяв самовідвід, обґрунтувавши свою позицію бажанням завершити цикл із молодіжною командою, яка наразі готується до фінального турніру ЄВРО-2011.