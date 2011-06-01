Яковенко назвав склад молодіжки на Євро

Тренер молодіжної збірної України з футболу Павло Яковенко визначився із заявкою на фінальну частину молодіжної першості Європи.

Остаточна заявка команди виглядає наступним чином:

Воротарі: Антон Каніболоцький ("Дніпро"), Денис Бойко ("Динамо"), Дмитро Непогодов ("Металург" Д.);

Захисники: Сергій Кривцов, Ярослав Ракицький (обидва - "Шахтар"), Олексій Курилов, Олександр Матвєєв, Євген Селін (усі - "Ворскла"), Артем Путівцев ("Іллічівець"), Богдан Бутко ("Волинь"), Темур Парцванія ( "Динамо-2");

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віталій Віценець (обидва - "Шахтар"), Денис Гармаш ("Динамо"), Володимир Чеснаков ("Ворскла"), Євген Коноплянка ("Дніпро"), Микола Морозюк ("Металург" Д.), Максим Білий ("Зоря"), Валерій Федорчук ("Кривбас"), Олег Голодюк ("Карпати").

Нападники: Роман Зозуля, Артем Кравець, Андрій Ярмоленко (усі - "Динамо").

Відзначимо відсутність таких гравців як Максим Коваль, Кирило Петров, Володимир Лисенко та Дмитро Льопа.

У разі надзвичайних обставин, тренерський штаб збірної має право зробити одну заміну в складі "молодіжки". На даний момент всі виконавці, які сформували фінальну заявку на Євро-2011, перебувають на зборі з командою, всі працюють в загальній групі.

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