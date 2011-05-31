Шевченко не вірить у фарт Блохіна

Шевченко: "Я не вірю у "фарт Блохіна", але вірю в його тренерський талант".

Олег Блохін - тренр, з яким збірна України може досягти позитивних результатів.

Таку думку висловив нападник збірної Андрій Шевченко, коментуючи підготовку національної команди до матчів проти Узбекистану та Франції, пише Інформаційний відділ ФК "Динамо".

"Олег Володимирович, як завжди, з величезним бажанням, зі своєю впевненістю, чітко провів перший день, дав усім установку. У команді одразу ж утворилося позитивна атмосфера. Також тренер сказав, що незалежно від віку та кількості проведених матчів за збірну, у кожного буде шанс проявити себе. Якщо людина скористається ним, для неї завжди знайдеться місце в основному складі", - сказав він.

Також Шевченко оцінив сильні сторони майбутніх суперників.

"Про Францію говорити немає сенсу, це одна з провідних збірних Європи. З приходом нового тренера вона дуже сильно змінилася. Але це не має значення - нам варто звертати більше уваги на свою гру. Найважливіше - як ми будемо готуватися і грати", - впевнений Андрій.

На питання, чи вірить він, що Україна може виграти Євро-2012; чи вірить у "фарт Блохіна", Шевченко відповів: "Я не вірю у "фарт Блохіна", але вірю в його тренерський талант і наш тренерський штаб. Ще я вірю в талант українських футболістів".

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