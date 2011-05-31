Вибори президента ФІФА - без вибору

16:51, 31 травня 2011
Футбол 2012
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Англійці просять відкласти

Футбольна Асоціація Англії вважає, що вибори президента ФІФА, які повинні відбутися завтра, треба перенести на пізніший термін.
Хоча які це вибори? Вибирати ж немає з кого - один Блаттер і залишився, оскільки його єдиний суперник Мохамед Бін Хаммам свою кандидатуру зняв, зазначає Football.ua.

Англійці вважають, що у зв`язку з корупційним скандалом, який зачепив навіть Зеппа Блаттера, буде доцільно відкласти вибори президента ФІФА, щоб у швейцарця міг з`явитися хоч якийсь конкурент.

Також ФА пропонує змінити процедуру прийняття важливих рішень, таких як вибори господаря ЧС, і провести інші реформи, оскільки останні події дуже нашкодили репутації ФІФА.

Самі англійці ухвалили рішення утриматися від голосування на виборах президента ФІФА.
 

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