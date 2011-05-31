Блохін обіцяє визначитися зі складом: далі тягнути вже не можна

У понеділок, 30 травня, на заміській базі ФК «Динамо» в Конча-Заспі відбувся день відкритих дверей національної збірної України напередодні товариських матчів команди проти Узбекистану (1 червня в Києві) та Франції (6 червня в Донецьку). В рамках заходу головний тренер «синьо-жовтих» Олег Блохін провів прес-конференцію для представників ЗМІ.

Під час спілкування з журналістами наставник української дружини торкнувся найбільш актуальних тем, що стосуються підготовки головної команди країни до чемпіонату Європи з футболу 2012 року та, зокрема, чергових спарингів.

Про відсутність Шовковського

«Мій вибір на поточний збір – Дикань, П’ятов і Коваль. Що тут обговорювати? Якщо ж говорити конкретно по Шовковському, то Сашко, по-перше, у віці, а, по-друге, у нього в цьому сезоні була серйозна травма. Тому я вирішив його на цей збір не викликати. Все дуже просто».

Про гравців молодіжної збірної

«Для початку вони повинні відіграти чемпіонат Європи в Данії. А потім подивимося, кого ми ще візьмемо з цієї команди. Судячи з інтерв’ю гравців «молодіжки», які я вчора побачив по телебаченню, всі вони хочуть грати за кордоном. У «Реалі», в «Барселоні»... Але ніхто з них не сказав про бажання насамперед грати в національній збірній. Ось таке ставлення молоді мене здивувало».

Про кадрові проблеми

«Приїхали всі. Останніми сьогодні прибули Дикань і Воронін, які грали вчора в чемпіонаті Росії. Втрат, окрім Русола, в нас немає. Є невеликі проблеми тільки у Девіча, але, думаю, до матчу з Узбекистаном з ним все буде в порядку».

Про найближчого суперника

«Судячи зі спостережень за збірною Узбекистану на Кубку Азії, можу сказати, що команда виступила на цьому турнірі дуже добре. Збірна Узбекистану – добротна команда. А виходячи з того, що вона вже давно грає таким складом, можу сказати, що легкої гри з ними у нас не буде».

Про склад збірної на Євро-2012

«Думаю, найближчі дві гри, максимум – три, визначать основний склад збірної України відсотків на 80. Це я вам точно можу сказати. Бо далі тягнути вже не можна. А якщо в ході підготовки з’явиться якийсь новий кандидат в національну команду, будемо його залучати. Дай Боже, щоб такі з’явилися. В цілому ж поки коло кандидатів до збірної дуже обмежене».

Інформаційний центр «Україна-2012»