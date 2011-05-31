Шева розповів, коли повісить бутси на цвях
15:00, 31 травня 2011Футбол 2012
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"Це моє остаточне рішення"
Найкращий футболіст України, форвард "Динамо" і збірної України Андрій Шевченко повідомив про своє рішення повісити бутси на цвях після домашнього чемпіонату Європи 2012 року.
Про це повідомляє ТСН.
"Я вирішив завершити кар`єру після Євро-2012. Це моє остаточне рішення", - заявив володар Золотого м`яча-2003.
"Ми всі прагнемо продемонструвати свою найкращу гру на домашньому чемпіонаті Європи. Я вірю, що ми здатні кинути виклик фаворитам турніру, якщо удача буде на нашому боці", - додав А.ШЕВЧЕНКО.
Нагадаємо, що Шева раніше неодноразово заявляв, що збирається грати мінімум до Євро-2012. Про фактичну дату завершення кар`єри А.ШЕВЧЕНКО раніше не говорив.
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