«Барселона» - МЮ: на кого ставлять букмекери

Букмекери вважають "Барселону" фаворитом у фіналі Ліги чемпіонів проти "Манчестер Юнайтед", а найбільш імовірними авторами голів є гравці "синьо-гранатових" Ліонель Мессі і Давид Вілья.

Фінальний матч головного європейського клубного турніру відбудеться у суботу на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Найбільше шансів команді Хосепа Гвардіоли дає російський "Марафон", приймаючи ставки на успіх "Барси" з коефіцієнтом 2,03, на нічию - 3,55, на перемогу "Юнайтед" - 3,90. Британська контора William Hill встановила коефіцієнти 2,05, 3,10 і 4,00 відповідно, а Betfair - 2,06, 3,60 і 4,10.

Коефіцієнт William Hill на те, що Мессі зможе відзначитися в цій зустрічі - 2,25, Вілья - 2,87. Betfair дає коефіцієнти на ці ж події 2,64 і 3,25 відповідно. Найбільш імовірним автором гола в англійців букмекери вважають нападника Вейна Руні (William Hill - 3,75, Betfair - 3,80).

"Марафон" найнижчий коефіцієнт встановив на нічию 1:1 (6,75), далі йде перемога "Барселони" з рахунком 1:0 (6,95). William Hill приймає ставки на обидва результати з коефіцієнтом 7,00.

Ліонель Мессі є найкращим бомбардиром поточного розіграшу Ліги Чемпіонів, маючи на своєму рахунку 11 забитих м`ячів. У "МЮ" найбільше голів у ЛЧ (чотири) забив Хав’єр Ернандес.

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