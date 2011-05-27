«Динамо» готує перший трансфер

Протягом 10-12 днів київське "Динамо" закриє питання щодо трансферу нового гравця в клуб.

Про це на прес-конференції заявив наставник клубу Юрій Сьомін, передає "Чемпіон".

"Наші хлопці справляються із покладеними на них обов`язками. І ще можуть прибавити. Нам потрібні 1-2 нові виконавці. Можливо, протягом 10-12 днів по якомусь одному гравця ми питання закриємо. Як і раніше вважаю, що нам потрібен досвідчений футболіст, якого я зможу відразу поставити в основний склад. На перспективу вже гравців брати не будемо. Ростити треба своїх футболістів", - сказав він

Також Юрій Палич розповів про гравців, які залишать клуб.

"Команду залишає Маграо. Крім того, покидає "Динамо" і Тіберіу Гіоане. У нього закінчився контракт, і ми дуже вдячні йому за час, проведений в нашому клубі", - заявив Сьомін.

Сьомін зазначив, що рішення щодо подальшої долі Андрія Несмачного буде прийняте найближчим часом на зустрічі президента клубу Ігоря Суркіса з гравцем.



