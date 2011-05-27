Калініченко залишає «Дніпро»

Колумбійський захисник Нельсон Рівас залишить "Дніпро".

Про це заявив генеральный директор клубу Андрій Стеценко, пише прес-служба дніпропетровців.

"Рівас не залишається однозначно. Всі інші новачки - гратимуть", - сказав він.

"У дещо підвішеному стані зараз перебуває Феррейра. До закінчення його контракту ще півроку. Осмар висловив бажання розірвати контракт, щоб повернутися до Аргентини. Але поки ніяких конкретних дій не було", - додав Стеценко.

За його словами, завершуються контракти у Калініченко та Бєліка.

"Вони йдуть із клубу. Думаю, залишить наші ряди Алсідес. Йому було відверто сказано, що на нього не розраховують. Але він - своєрідний хлопець, і не можна виключати того, що, як і навесні, він буде дисципліновано тренуватися з молодіжним складом", - підсумував директор.

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