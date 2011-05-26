Луческу боявся пенальті з Шовковським

Ювілейний 20-й розіграш Кубка України увійшов в історію з іменем донецького «Шахтаря». У фінальному матчі, який відбувся на сумському стадіоні «Ювілейний», гірники двома забитими м’ячами здолали київське «Динамо». Авторами історичних голів стали Едуардо та Луїс Адріано. Про перипетії, свої оцінки та аналіз матчу Інформаційному центру «України-2012» розповіли тренери та гравці команд.

Юрій Сьомін, тренер команди «Динамо» (Київ):

Матч йшов до забитого голу. Ми першими припустилися помилки і тому програли. У другому таймі «Шахтар» перехопив ініціативу і примусив нас оборонятися.

Що стосується стану газону, то він для обох команд однаковий.

На мою думку, гравці як однієї, так й іншої команди, досить стримано себе поводили. Невеличкі сутички були, але це ж гра.

Мірча Луческу, тренер команди «Шахтар» (Донецьк):

Це дуже важлива перемога для Шахтаря. Останній місць тільки і жив тією поразкою від «Динамо» 0:3. Ми довели, що по праву завоювали чемпіонський титул та Кубок України.

Забивши гол, ми повністю диктували свої умови супернику. Я цілком задоволений діями своїх підопічних на полі та титулами, які ми завоювали.

Впевнений, що гра була проведена на найвищому рівні. Ми виграли, і дуже добре, що не дійшли до серії післяматчевих пенальті, знаючи, як добре Шовковський їх відбиває.

Це найкращий сезон для «Шахтаря». Команда стала набагато досвідченішою, аніж була.

2009 року ми концентрувалися на одному турнірі. У нас тоді не було достатніх потужностей виступали скрізь на високому рівні. Тоді програли чемпіонат, Кубок України, але виграли Кубок УЄФА. За ці два роки наші гравці стали професійніше ставитися до виконання своїх обов’язків. Вони набагато раціональніше підходять до системи відновлення сил, самої гри. Результат цьому – два цьогорічних титули та хороший виступ у Лізі чемпіонів.

Наразі ми крок за кроком рухаємося вперед для того, щоб нас ще більше визнавали в Європі. Якби кожен тур ми грали такі матчі, як у фіналу Кубка з «Динамо», то строк, за який можна було би виграти інший титул був би коротшим. Зараз же ми повинні підтвердити той рівень, на який піднялися в європейському футболі. Не можу сказати, що найближчим часом ми виграємо Лігу чемпіонів.

Генріх Мхітарян, півзахисник «Шахтаря» (Донецьк):

Дуже приємно перемагати в Кубку. Таке в мене було лише у Вірменії. Виграти чемпіонат України та Кубок – зовсім інше щастя.

Якщо ми виграли 2:0, то на цей момент ми були сильнішими за «Динамо». Але наступного року буде зовсім інша боротьба.

Грубість від гравців – це нерви, добре, що ніхто не зламався і все завершилося лише червоними та жовтими картами.

Даріо Срна, капітан «Шахтаря»:

Цей сезон став найуспішнішим в історії нашої команди. Ми виграли і чемпіонаті, і Кубок – це наш подарунок вболівальникам до 75-ліття клубу. Ми показали характери, силу. На сьогодні «Шахтар» найсильніша команда України.

Інформаційний центр «Україна-2012»