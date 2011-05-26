УЄФА призначила арбітра на фінал Ліги чемпіонів

Фінальний матч Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" буде обслуговувати угорська бригада арбітрів на чолі з Віктором Кашшаї. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на прес-службу УЄФА.

Кашшаї допомагатимуть його співвітчизники: асистенти Габор Ереш та Дьордь Рінг, четвертий арбітр Іштван Вад, а також двоє додаткових суддів за воротами Міхай Фабіан та Томаш Богнар. Окрім того, Роберт Кішпал виконуватиме обов`язки резервного асистента арбітра.

36-річний Кашшаї відсудив більше 60 поєдинків під егідою УЄФА. Цього сезону він працював на одному матчі Ліги Європи та на п`яти поєдинках в рамках Ліги чемпіонів.

Зокрема, Кашшаї обслуговував першу гру 1/8 фіналу між "Інтером" та "Баварією" та дуель "Валенсії" з "Манчестер Юнайтед" на груповому етапі. Арбітр також судив півфінальну зустріч минулорічного мундіалю, в якій зустрічалися збірні Німеччини та Іспанії.