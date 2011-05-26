Суперником «Динамо» в Лізі Чемпіонів може стати «Тімішоара»

Стали відомі всі можливі учасники третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де стартує київське "Динамо". У цьому раунді команда Сьоміна буде сіяною і може одержати з суперники такі команди: "Рубін", "Цюріх", "Оденсе", "Трабзонспор" і "Тімішоара".

У разі успіху на цьому етапі, "Динамо" в останньому, четвертому раунді кваліфікації, ймовірно, буде несіяним. Для того, щоб потрапити в кошик сіяних, має відбутися хоч би одна з цих двох подій:

- "Бенфіка" не пройде третій раунд кваліфікації ЛЧ (португальці там сіяні)

- третє місце в чемпіонаті Франції займе не "Ліон" (61 очко), а ПСЖ (59 очок). У Франції залишився один тур: "Ліон" на виїзді грає з "Монако", який бореться за виживання, а ПСЖ в гостях битиметься з "Сент-Етьєном", якому вже нічого не потрібно (8-е місце). Коефіцієнт на перемогу "Ліона" в останньому турі - 2,40, ПСЖ - 1,8.

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