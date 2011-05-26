«Шахтар» - володар Кубка України

Донецький "Шахтар" переграв у фінальному матчі за Кубок України київське "Динамо" і всьоме заволодів престижним трофеєм. На нейтральному полі в Сумах все вирішилося після перерви - коли відзначилися Едуардо та Луїс Адріано - 2:0.

У першому таймі на полі панувала рівновага, хоча м`ячем більше володів "Шахтар". У свою чергу гравці "Динамо" організовано відійшли на свою половину, запропонувавши супернику два щільні оборонні редути. Утім за будь-якої нагоди кияни відповідали стрімкими контратаками, на вістрі яких діяв Андрій Шевченко. Одного разу він смачно пробив головою, але голкіпер донеччан Андрій П`ятов зіграв бездоганно.

Ще один шанс аби відкрити рахунок мав до перерви динамівець Олег Гусєв, чий удар з-за меж карного майданчику нейтралізував усе той же П`ятов. Його ж візаві Олександру Шовковському довелося по-справжньому вступити у гру до перерви лише наприкінці тайму, коли він холоднокровно перевів на кутовий небезпечний "постріл" з 16-ти метрів Вілліана.

На початку другої половини "Шахтар" значно додав у швидкості, змусивши підопічних Юрія Сьоміна зосередитися виключно на руйнівній роботі. Цей тиск дався взнаки на 64-й хвилині. Гольову комбінацію чемпіонів України розпочав від правої бровки Даріо Срна. Дотепною передачею він знайшов у центрі нападу Луїса Адріано, котрий зробив короткий пас на Едуардо, і той вразив дальній від себе кут воріт Шовковського.

Пропущений м`яч розбудив "Динамо", яке пішло вперед великими силами. Невдовзі завдання Шевченка та партнерів трохи полегшив Едуардо, що заробив другу жовту картку і пішов із поля достроково. Удесятьох команда Мірчі Луческу дозволила столичному клубу створити єдину нагоду - після розіграшу "стандарту" Артем Мілевський, зігравши на випередження, поцілив у штангу.

Можливо, на заключних хвилинах "Динамо" б і змогло завдати клопоту гірникам, але свою команду підвів захисник Бетао, пройшовши шляхом Едуардо. Остаточно ж надії біло-синіх поховав Луїс Адріано, який разом із Алексом Тейшейрою організував класичну контратаку та забив другий гол. Отже, вдруге в цьому сезоні "Шахтар" переграв свого найпринциповішого суперника з рахунком 2:0 і всьоме виграв Кубок України.

До речі, відтепер "Шахтар" та "Динамо" по три рази перемагали один одного у вирішальному матчі за престижний трофей. А ще це третій "золотий дубль" гірників, і другий - під керівництвом Мірчі Луческу. "Це був наш сезон, - підвив риску під успіхами донецької команди її капітан Даріо Срна. - У рік 75-річчя клубу ми виграли чемпіонат, Кубок України та вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів! Це просто супер!"

УЄФА