Матч за кубок України затьмарить фінал Ліги Європи?

Такої думки дотримуються багато вітчизняних фахівців. Очевидно, в цьому є доля істини: протистояння «Порту» і «Браги» не йде ні в яке порівняння з принциповістю з`ясування стосунків між «Шахтарем» і «Динамо».

Лише у розіграші Кубка українські гранди зустрічалися між собою 7 разів. Чотири перемоги святкували донеччани, тричі йшли з поля з високо пыднятими чолами кияни. Тричі були зафіксовані результати 2:1 (двічі на користь «Динамо») і 2:0 (двічі на користь «Шахтаря»). Ще одного разу переможець визначився в додатковий час.

Головний тренер «Шахтаря» основною проблемою в підготовці до вирішального матчу Кубка країни назвав недостатній рівень мотивації гравців в кінці сезону. Якщо, на думку наставника, вдасться налаштувати футболістів належним чином, то саме самовіддача багато в чому дозволить завершити сезон на високій ноті.

Наставник «Динамо», в свою чергу, нагадав, що саме очолювана ним команда в другій частині чемпіонату за набраними очками є лідером. «Сезон склався неоднозначно, - говорить Юрій Сьомін. – На долю гравців основного складу припало величезне навантаження, адже паралельно брали участь в трьох важливих з турнірах. Проте, цього року набрали найбільшу кількість очок в чемпіонаті – 25, але наздогнати «Шахтар» шансів у нас не було. Зате стали другими, дійшли до чвертьфіналу Ліги Європи, хоча коли б не той безглуздий гол на своєму полі, то грали б у півфіналі».

З приводу можливої психологічної переваги після недавньої перемоги над «Шахтарем» в чемпіонаті, то Юрій Сьомін не вважає, що вона матиме місце. «Це різні турніри, говорить наставник киян. - Перемога в чемпіонаті стосовно фіналу Кубка нічого не означає. Рівень принциповості в матчах між «Динамо» і «Шахтарем» дуже високий. Ця гра дасть остаточну оцінку проведеному нами сезону».

Нагадаємо, фінал Кубка країни відбудеться 25 травня в Сумах на стадіоні «Ювілейний». Початок матчу – о 20.15. Трансляція - на ICTV.

Інформаційний центр «Україна-2012»