Шевченко став почесними громадянином Києва

Депутати Київської міської ради проголосували за присвоєння звання «Почесний громадянин міста Києва» скульптору, народному художнику України, голові Національної спілки художників України, лауреату Національної премії України ім. Т.Шевченка Володимиру ЧЕПЕЛИКУ, а також Герою України, футболісту футбольного клубу «Динамо» Київ», капітану Національної збірної України з футболу, заслуженому майстру спорту Андрію ШЕВЧЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були прийняті сьогодні на засіданні сесії Київради.

За ці рішення проголосували відповідно 83 та 91 депутат Київради.