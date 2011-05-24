Роналду - володар «Золотої бутси-2011»

Атакувальний півзахисник збірної Португалії і мадридського "Реала" Кріштіану Роналду став володарем European Golden Shoe, вигравши звання найкращого бомбардира Європи. На рахунку португальця 40 голів в іспанській Прімері, які й принесли йому перемогу.

Це досягнення, ймовірно, збільшить шанси португальця в боротьбі за звання найкращого футболіста Європи 2011 року, попри те, що "Реал" виграв тільки кубок Іспанії. Як показало попереднє голосування у визначенні володаря "Золотого м`яча", командні досягнення - не головне.

Другим став головний конкурент Роналду в Іспанії, та й у Європі, аргентинський форвард "Барселони" Ліонель Мессі, який забив у цьому чемпіонаті 31 гол.

Зазначимо, що у визначенні кращого бомбардира використовують таку систему. Для чемпіонатів Іспанії, Англії, Італії, Німеччини та Франції визначено коефіцієнт 2, тобто голи, забиті найкращими бомбардирами цих країн, множаться на два.

"Золота бутса". Топ-10: 1. Кріштіану Роналду ("Реал", Іспанія): 40 голів/80 очок

2. Лео Мессі ("Барселона", Іспанія): 31/62

3. Антоніо Ді Натале ("Удінезе", Італія): 28/56

Маріо Гомес ("Баварія", Німеччина): 28/56

5. Едісон Кавані ("Наполі", Італія): 26/52

6. Папісс Сіссе ("Фрайбург", Німеччина): 22/44

Мусса Соу ("Лілль", Франція): 22/44

8. Дімітар Бербатов ("Манчестер Юнайтед", Англія): 21/42

Самуель Ето`О ("Інтер", Італія): 21/42

Кевін Гамейро ("Лорьєн", Франція): 21/42

Нагадаємо, торік найкращим бомбардиром Європи, з 34 забитими голами, став Ліонель Мессі. Роналду з 26 голами був тільки сьомим.

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