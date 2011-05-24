Кубок України розіграють м'ячем Джабулані

Останній матч сезону буде зіграно офіційним м`ячем ФФУ, м`ячем чемпіонату світу в ПАР із зулуською назвою Джабулані.

Фінал Кубка України, нагадаємо, є єдиним матчем, який проводиться не під егідою Прем`єр-ліги або ПФЛ, а його організацією займається федерація футболу. Відповідно, саме ФФУ, а не клуби вирішує, якими м`ячами найсильніші команди розіграють трофей. Після чемпіонату світу 2010 року офіційним м`ячем федерації (очевидно, до грудня цього року, коли буде представлений м`яч Євро-2012), є Джабулані.

Його назва, нагадаємо, в перекладі означає «святкувати», «радіти». М`яч був створений за новою технологією з восьми (в порівнянні з 14 на попередньому Кубку світу) тримірних сферичних частки з этіленвінілацетата і термополіуретана. Поверхня м`яча текстурована лініями, ця технологія, розроблена компанією Adidas, називається GripnGroovе, і була покликана поліпшити аеродинаміку м`яча.

М`яч розфарбований в 11 різних кольорів: це був одинадцятий чемпіонат світу, який грався м`ячами «Адідас», також 11 кольорів представляють 11 гравців в кожній команді, 11 офіційних мов в Південній Африці і 11 південноафриканських громад.

Варто відзначити, що розробникам м`яча вдалося поліпшити його аеродинамічні характеристики. М`яч добре лягає на ногу і дозволяє точніше ним керувати. Особливо «раділи» новинці воротарі. В останні два роки Джабулані через складність траєкторії під час польоту підмочив репутацію не одному воротарю.

Інформаційний центр «Україна-2012»