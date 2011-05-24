Яковенко скоротив заявку «молодіжки» до 30 гравців

Головний тренер молодіжної збірної України Павло Яковенко скоротив розширену заявку на фінальну частину чемпіонату Європи-2011 до тридцяти імен. У вівторок, 24 травня, ці виконавці розпочали підготовку до поїздки в Данію на тренувальній базі в Ірпені, що біля Києва, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Найприємніша звістка для Яковенка – наявність в його таборі низки гравців основного складу національної команди, зокрема Андрія Ярмоленка з київського "Динамо", Євгена Коноплянки з дніпропетровського "Дніпра", Тараса Степаненка та Ярослава Ракицького з донецького "Шахтаря". Крім них, до слова, досвід виступів у першій збірній мають динамівці Артем Кравець та Роман Зозуля, донецький "металург" Микола Морозюк, у свій час викликалися до табору головної команди й три голкіпери - Антон Каніболоцький із "Дніпра" та динамівці Денис Бойко і Максим Коваль.

"На щастя, у нас чудовий контакт із керманичем національної збірної Олегом Блохіним, котрий пішов нам назустріч і не став залучати до товариських матчів проти Узбекистану (1 червня) та Франції (6 червня) гравців, на яких ми розраховуємо в Данії, - зазначив Яковенко у бесіді з UEFA.com. – Загалом, я задоволений тими виконавцями, що приїхали на збір. Бачу в них величезний потенціал, інакше вони просто не були б у команді. Тепер головне - усунути функціональний та психологічний дисбаланс між представниками різних клубів".

Серед відчутних кадрових втрат Яковенка – Павло Пашаєв із "Дніпра" та Єгор Лугачов із київського "Арсеналу". Із пошкодженнями прибули до табору команди Олег Голодюк із львівських "Карпат" та Артем Путівцев із маріупольського "Іллічівця", однак наставник сподівається на їхнє швидке одужання. Із гарних новин: відновилися після травм Ярослав Ракицький (струс мозку) та Євген Коноплянка (литковий м’яз). Перший, до слова, як і його партнери по "Шахтарю" та представники "Динамо", у розташування збірної прибудуть пізніше – на наступний день після фіналу Кубку України, що відбудеться найближчої середи в Сумах.

"На збори запланована насичена програма, у тому числі кілька робочих спарингів. Одразу ж розпочнемо і теоретичну підготовку, детально вивчатимемо наших суперників. Зазначу, що паралельно з нашою до товариських матчів проти іранців та французів готуватиметься і збірна U21 наступного скликання, сформована з гравців 1990-91 р.н. Я уважно стежитиму за роботою цих хлопців і, можливо, переведу когось із них до головної молодіжної команди", - додав 46-річний керманич синьо-жовтих.

У груповому раунді Україні протистоятимуть Англія, Іспанія та Чехія – суперники, котрі не потребують представлення. "У цих командах зібрані надзвичайно сильні індивідуально гравці, та й колективні дії у них на високому рівні. Однак я вірю, що ми зможемо знайти спосіб їх подолати, - наголосив Яковенко, котрий поставив перед підопічними максимальне завдання – виграти чемпіонат Європи. - Ми на кожен матч виходимо з однією метою – перемогти. Якщо робити по-іншому, немає сенсу взагалі в футбол грати".

Нагадаємо, що фінальна частина чемпіонату Європи серед молоді пройде з 11 по 25 червня в данських містах Ольборг, Орхус, Хернінг та Віборг. У першому матчі групи В, котрий відбудеться 12 червня, молодіжна збірна України зустрінеться з чехами. Слід відзначити, що цей турнір також є кваліфікацією до Олімпіади-2012. Три найкращі команди ЧЄ-2011 та збірна Англії отримають путівки на Ігри в Лондоні.

Попередній склад молодіжної збірної України:

Воротарі: Антон Каніболоцький ("Дніпро" Дніпропетровськ), Денис Бойко, Артем Кичак, Максим Коваль (усі - "Динамо" Київ), Дмитро Непогодов ("Металург" Донецьк);

Захисники: Сергій Кривцов, Ярослав Ракицький (обидва - "Шахтар" Донецьк), Богдан Бутко ("Волинь" Луцьк), Олексій Курилов, Олександр Матвєєв, Євген Селін (усі - "Ворскла" Полтава), Темур Парцванія ("Динамо"), Артем Путівцев ("Іллічівець" Маріуполь);

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віталій Віценець (обидва - "Шахтар"), Денис Гармаш ("Динамо"), Євген Коноплянка, Дмитро Льопа (обоє - "Дніпро" Дніпропетровськ), Максим Білий ("Зоря" Луганськ), Ігор Чайковський ("Іллічівець"), Володимир Чеснаков ("Ворскла"), Валерій Федорчук, Кирило Петров (обидва - "Кривбас" Кривий Ріг), Олег Голодюк ("Карпати" Львів), Микола Морозюк ("Металург" Донецьк);

Нападники: Андрій Ярмоленко, Артем Кравець, Роман Зозуля (усі - "Динамо"), Володимир Лисенко ("Волинь"), Володимир Коробка ("Таврія" Сімферополь).

