Оплата квитків на Євро-2012 – до 31 травня

Усі питання щодо оплати квитків мають бути вирішені до 31 травня 2011-го. Враховуючи технічні нюанси і збої в роботі електронної пошти, УЄФА надає можливість розрахуватись у кілька спроб – мінімум 4. Тож термін оплати і карткою, і банківським переказом, було продовжено до 25 травня. Про це в коментарі Інформаційному центру «Україна-2012» заявив директор МОК Маркіян Лубківський. «УЄФА аналізує ситуацію. Ми надаємо свою інформацію, вони дивляться як працює клієнтський сервіс послуг щодо квитків. Якщо є збої – продовжується термін, щоб можна було ліквідувати всі недоліки», – пояснив він.

Загалом, як каже директор турніру, в УЄФА задоволені перебігом квиткової кампанії. «Незважаючи на те, що процес складний, але він є оптимальним, оскільки закриває шлях для зловживань і маніпуляцій квитками», - зауважив він.

Надаємо також рекомендації щодо оплат за квитки з офіційного сайту УЄФА, які прозвучали в частині найчастіших запитань. «При оплаті кредитною карткою, УЄФА стягне плату за Ваші квитки після того, як вашу заявку буде обрано у лотерейному розіграші. В такому разі Ви одразу отримаєте повідомлення про стан оплати. Настійно рекомендуємо Вам зв’язатися з вашим банком, щоб переконатися у тому, що він дозволить стягнути з вашої кредитної картки суму до сплати. Зверніть увагу на те, що Ваш банк може встановити ліміт максимальної суми, яку Ви можете сплатити під час здійснення комерційних операцій через мережу Інтернет, і такий ліміт може бути нижчим, ніж визначений Вами для Вашої кредитної картки. При розрахунку банківським переказом, оплату необхідно здійснити одразу після отримання такого листа. Під кінцевим строком здійснення оплати необхідно розуміти дату надходження платежів на рахунок одержувача, а не дату замовлення послуги грошового переказу», – пишуть на сайті.

«У випадку, якщо Ваш банк вимагає вказати адресу УЄФА, будь ласка, скористуйтеся наступною адресою: UEFA SA Route de Genve 46, CH-1260 Nyon 2, Switzerland. Будь ласка, зверніть увагу, що валюта і сума переказу повинні відповідати даним, вказаним у платіжних інструкціях», – сказано в поясненнях.

Клієнтська служба також буде контактувати з замовниками, якщо під час оплати виникають проблеми, і просить чітко дотримуватись інструкцій, викладених в електронних листах.

Для отримання додаткової інформації про продаж квитків на Євро-2012 можна отримати, зателефонувавши УЄФА. Номер для вболівальників з України: +38 044 521-94-02.