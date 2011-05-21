Чемпіонат України 2010/11 завершився

Вищу лігу залишають Металург З і Севастополь

Завершився Чемпіонат України з футболу сезону 2010/11 Результати останнього 30-го туру Оболонь - Металіст 0:2 (Крістальдо 14, 25) Шахтар - Дніпро 0:0 Іллічівець - Динамо 3:2 (Ярошенко 61, Пуканич 75, Тищенко 90+1 – Алієв 18, Шевченко 25) Волинь - Металург Д 1:3 (Піщур 31 – Фанендо 10, Танаса 22, Годований 94) Карпати - Ворскла 2:2 (Кожанов 53, 64 – Осипенко 45, Янузі 88) Севастополь – Таврія 0:1 (Ідахор 26) Зоря - Металург З 0:2 (Скепський 50, Годой 58) Арсенал - Кривбас 1:0 (Ковпак 62) Золоті медалі цього року - в донецького Шахтаря. Друге місце - за київським Динамо, третій - Металіст. Вищу лігу залишають запорізький Металург і Севастополь.

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