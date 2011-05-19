Лігу Європи виграв тренер-рекордсмен

Португальське протистояння у фіналі Ліги Європи завершилося на користь футболістів "Порту", які здолали гравців "Браги" з мінімальним рахунком.

Як це часто буває, фінальний матч не був результативним: дуже висока ціна помилки. Єдиний же гол був забитий на останній хвилині першого тайму, коли Гуарін спочатку обікрав у центрі поля суперника, потім прибрав із замахом іншого і зробив відмінну передачу в штрафний на головного героя минулого розіграшу Ліги Європи Фалькао. Колумбієць точно пробив головою - воротар був безсилий. Цей м`яч став 16-м для Фалькао, що дозволило йому не тільки стати кращим бомбардиром турніру, але й встановити рекорд результативності в історії змагання.

Фінальний свисток зробив 33-річного наставника "Порту" Андре Віллаш-Боаша наймолодшим в історії тренером, що виграв європейський футбольний кубок, а для "Браги" підвів межу під небувалим успіхом цієї скромної у всіх сенсах команди.

За матеріалами Утро.ру