"Шахтер" отпраздновал свой 75-й день рождения

Празднование 75-летия «Шахтера» на родной «Донбасс Арене» увидели 53 000 зрителей. Для фанатов из других городов организовали специальные фан-зоны, где каждый смог почувствовать атмосферу праздника. Для этого на центральных площадях Киева, Николаева, Кировограда и Луганска установили экраны, на которых велась прямая трансляция шоу с «Донбасс Арены». Таким образом, в 75-й день рождения "Шахтера" каждый болельщик любимой команды мог найти занятие по душе.

Расскажем поподробнее о празднике. В каждом из перечисленных городов любой желающий мог сформировать команду и поучаствовать в мини-футбольном турнире, победителю которого достались билеты на домашний матч «горняков» против днепропетровского «Днепра». Также в программе футбольного праздника была эстафета на технику ведения мяча, настольный футбол, конкурс по пробитию пенальти и выступления футбольных фристайлеров. Посоревноваться можно было и в конкурсе на лучшую раскраску (аквагрим) болельщика «Лицо футбола» или сфотографироваться в обнимку с любимым футболистом «Шахтера» в фотозоне.

При схожих стартовых возможностях в каждом городе сложилась своя, уникальная праздничная обстановка.

В Киеве, на Контрактовой площади, после вступительных речей от почетных гостей болельщики «Шахтера» разделились на две части, одна из которых принялась участвовать в турнире по мини-футболу, а вторая переходила в фотозону, чтобы запечатлеть себя на фоне Андрея Пятова и Дарио Срны.

В Луганске болельщики помладше предпочитали игру в футбол на мини поле, в то время как их родители терпеливо выстаивали очередь на аквагрим. Но при этом никто не остался без призов за лучшую раскраску, а маленькие футболисты в упорной борьбе выиграли билеты на матч «Шахтера» с «Днепром».

В Кировограде праздничные мероприятия открывал Игорь Волков, секретарь Кировоградского городского совета, который решился попробовать свои силы в пробивании пенальти. Кстати, заявки на мини-футбольный турнир в родном для Андрея Пятова городе подали больше 30 команд - они выявляли победителя до самого вечера. Не остался без внимания и аквагрим, в котором победил болельщик «Шахтера», попросивший нарисовать логотип «горняков» на всю спину. А вечером Кировоград тепло встречал трансляцию с «Донбасс Арены», особенно бурно приветствуя праздничный салют.

В фан-зоне Николаева организовали фестиваль футбольных граффити, в котором участвовали 10 художников из 8 городов Украины. Но особый ажиотаж и интерес вызвал конкурс, во время которого можно было оставить на специальной стене пожелания «Шахтеру» - их писали в несколько слоев. Турнир по мини-футболу среди 16 профессиональных юношеских команд не оставил равнодушными зрителей, которые, спонтанно организуясь в группы, дозаявили 10 уличных команд. Касательно фотобаннера… Болельщики предпочитали не стоять в очереди к профессиональному фотографу и собственными силами запечатлевали друг друга на фоне «Донбасс Арены».

Во время трансляции гранд-шоу в толпу зрителей были запущены огромные надувные мячи. Гости почувствовали себя настолько вовлеченными в действо, что всей площадью исполнили гимн Украины – в такт трансляции из Донецка.