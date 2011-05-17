УЄФА проведе ще 7 заходів до Євро-2012

До початку Євро-2012 УЄФА планує провести ще сім заходів. Про це повідомив директор турніру Маркіян Лубківський на прес-конференції, присвяченій 400 дням до старту чемпіонату. Зокрема, за його словами, № 1 у списку подій - святкування року до початку турніру, яке пройде в усіх восьми містах-господарях України та Польщі 8 червня 2011-го. В межах святкування пройде великий медіа-тур в обох приймаючих країнах, де журналісти можуть «проінспектувати» об’єкти, які готуються прийняти майбутній чемпіонат.

По-друге, на початку червня під егідою УЄФА стартує запуск волонтерського проекту. Протягом наступних півроку набиратимуть і навчатимуть майбутніх волонтерів, які допомагатимуть в офіційних зонах турніру.

По-третє, у вересні завершується оголошення Друзів Євро – загалом їх має бути по 100 з кожної приймаючої країни.

По-четверте, 2 грудня у Києві відбудеться жеребкування фінальної частини чемпіонату 2012 року з футболу. Того ж дня УЄФА презентує офіційний м’яч турніру, який використовуватиметься на матчах Євро.

По-п’яте, у березні-травні 2012-го – повітряний промотур з трофеєм УЄФА. Велика надувна куля у вигляді кубку Анрі Делоне мандруватиме над приймаючими містами обох країн, нагадуючи про наближення великого футбольного свята.

Шостий захід запланований у березні 2012-го, коли відбудеться презентація офіційної пісні турніру.

І нарешті, старт Євро-2012. 8 червня у Варшаві – офіційна церемонія відкриття чемпіонату.

Окрім цього, в межах підготовки до Євро через Місцевий оргкомітет УЄФА реалізує 57 проектів, пов’язаних з безпекою, правоохоронною сферою, громадським транспортом, цільовими групами, волонтаріатом, тренувальними базами, підготовкою засобів розміщення.

Інформаційний центр «Україна-2012»