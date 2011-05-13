За матч з Україною Іспанія хоче 2 мільйони євро

Федерація футболу України веде активне листування зі своїми іспанськими колегами щодо можливості провести товариський матч збірними цих країн 2 вересня в Києві.

Правда, як повідомили "Чемпионат.ру" в українській федерації, переговори фактично зайшли в безвихідь через неприйнятні умови, які висунула іспанська сторона. Зокрема, йдеться про грошовий бонус у розмірі € 2 млн., які чемпіони світу хочуть одержати, давши згоду приїхати на Україну. Крім того, іспанці хочуть дістати права на телетрансляцію цього матчу.

"З економічної точки зору це ніяк не вигідно Україні", — сказали у ФФУ.

Тепер з великою часткою ймовірності можна припустити, що 2 вересня замість Іспанії в Україну прилетить півфіналіст останнього чемпіонату світу — збірна Уругваю, з якою українці ще жодного разу не зустрічалися. Переговори з латиноамериканською федерацією знаходяться на завершальній.