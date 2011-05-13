Блохін поверне Вороніна в збірну

Яскрава гра в останніх турах російської Прем`єр-ліги форварда московського "Динамо" Андрія Вороніна не залишилася непоміченою тренерським штабом національної збірної України.

За інформацією "Чемпионат.ру", після 29-го туру чемпіонату України, головний тренер національної команди Олег Блохін планує оголосити склад збірної, який готуватиметься до двох товариських матчів: проти збірної Узбекистану в Києві (1 червня) і команди Франції в Донецьку (6 червня). Проте з легіонерами, які будуть викликані на цей збір, Блохін визначився вже зараз. Крім воротаря Андрія Диканя зі "Спартака" і півзахисника Анатолія Тимощука з "Баварії", наставники збірної вирішили знову запросити Андрія Вороніна.

Востаннє форвард московського "Динамо" грав за збірну в жовтні минулого року. Тоді збірна України під керівництвом Юрія Калитвинцева на своєму полі зіграла внічию з командою Канади -2:2.