Луческу та Маркевича дискваліфікували на одну гру

Мірча Луческу отримав усього один матч дискваліфікації за червону картку, отриману у грі проти "Динамо".

Таке покарання тренеру "Шахтаря" виніс Дисциплінарний комітет УПЛ, повідомляє "Команда".

Румун вже відбув дискваліфікацію у 28 турі, бо пропустив матч донеччан проти донецького "Металурга".

Асистент Луческу, Олександр Спирідон, котрий теж порушував Регламент у грі з киянами, дискваліфікований не був, бо судді не подавали офіційної скарги на нього.

Так само одним матчем дискваліфікації "відзначили" вилучення Мирона Маркевича у грі проти "Карпат". Наставник "Металіста" також вже встиг його пропустити.

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