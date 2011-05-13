Луческу та Маркевича дискваліфікували на одну гру
11:00, 13 травня 2011Футбол 2012
0 0
Рішення Дисциплінарного комітету
Мірча Луческу отримав усього один матч дискваліфікації за червону картку, отриману у грі проти "Динамо".
Таке покарання тренеру "Шахтаря" виніс Дисциплінарний комітет УПЛ, повідомляє "Команда".
Румун вже відбув дискваліфікацію у 28 турі, бо пропустив матч донеччан проти донецького "Металурга".
Асистент Луческу, Олександр Спирідон, котрий теж порушував Регламент у грі з киянами, дискваліфікований не був, бо судді не подавали офіційної скарги на нього.
Так само одним матчем дискваліфікації "відзначили" вилучення Мирона Маркевича у грі проти "Карпат". Наставник "Металіста" також вже встиг його пропустити.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter