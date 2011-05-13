«Динамо» буде номінальним господарем фіналу Кубка України
10:25, 13 травня 2011Футбол 2012
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Результат жеребкування
За підсумками жеребкування фіналу Кубка України, яке відбулося в Будинку футболу, «Динамо» буде господарем фіналу Кубка України. Про це повідомляє прес-служба киян.
Регламент передбачає для номінальних господарів першочергове право вибору роздягалень, половини поля для розминки, тренерської лави, кольору форми і т.д.
Нагадаємо, що фінальний поєдинок відбудеться в середу, 25 травня, в Сумах, на стадіоні «Ювілейний». Початок запланований на 20:15. Транслювати матч буде телеканал ICTV.
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