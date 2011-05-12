Квитки Євро-2012 з офіційного перепродажу розіграють у лотерею

Портал з перепродажу перепусток на матчі Євро-2012 буде запущено з липня-2011. Це нововведення квиткової процедури буде діяти 2-3 місяці для того, щоб провести обмін на офіційній платформі сайту УЄФА. Про це заявив на прес-конференції в Києві директор турніру в Україні Маркіян Лубківський.

За його словами, будь-який власник перепусток-2012, який з якихось причин не зможе відвідати той чи інший матч Євро, зможе продати квитки. Водночас вболівальники, яким не пощастило придбати тікети, зможуть подати ще одну заявку. За умови підвищеного попиту на квитки, перепродаж, як і квитковий продаж, відбудеться через лотерею.

Керівник МОК закликав всіх зацікавлених фанів слідкувати за повідомленнями офіційного сайту УЄФА, який буде інформувати про надходження перепусток на платформу перепродажу.

2012ua.net